شكرا لقرائتكم خبر عن مدير غرفة عمليات قوائم الانتظار: تكلفة علاج المتواجدين بالقوائم تجاوزت 4 مليارات جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مصطفى، المدير التنفيذي لغرفة عمليات قوائم الانتظار بوزارة الصحة، إن عملية علاج المتواجدين في قوائم الانتظار لم يتوقف أثناء فترة فيروس «كورونا» المستجدّ، وذلك بالرغم من تحويل عدد كبير من المستشفيات إلى «مستشفيات عزل» لعلاج مصابي الفيروس.

وأعلن «مصطفى» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، عن عودة عمليات زراعة «قرنية العين» التي كانت قدت توقف أثناء فترة وباء «كورونا».

وأوضح المدير التنفيذي لغرفة عمليات قوائم الانتظار بوزارة الصحة، أن تكلفة علاج المتواجدين في قوائم الانتظار بوزارة الصحة تخطت الـ4 مليارات جنيه حتى الآن، ولا يزال العمل قائمًا، مشيرًا على أن مبادرة علاج قوائم الانتظار حتى الانتهاء منها.