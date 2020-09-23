شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «روتاري إسكندرية» و«أطباء أسنان مصر» لعلاج الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع نادي روتاري إسكندريه النزهة، برئاسة الدكتور محمد على يوسف، بروتوكول تعاون مع نقابة اطباء اسنان مصر، ويمثلها الدكتور ايهاب هيكل، لعلاج حالات اسنان الاطفال من الفئات الاكثر احتياجا، التي يقوم النادي بتبنيها وعمل بحث اجتماعي لها وذلك في العيادات الخاصه لعدد كبير من اشهر وامهر اطباء الاسنان بالاسكندريه.

الأطباء المشاركين في العلاج متبرعين بكامل تكلفة العلاج على أن يبدأ تنفيذ البروتوكول وتطبيقه في نطاق محافظة الأسكندرية كمرحلة أولي وبعد ذلك يكون قابل للتعميم على مستوي محافظات مصر تحت اشراف وبرعاية نادي روتاري إسكندرية النزهه.

حضر توقيع البروتوكول عدد من اعضاء النادي ومن الاطباء المساهمين دكتور عمر سعد ودكتور محمد كريم.