شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية مجانية بقرية الأشراف الشرقية في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة في قنا، تنفيذ قافلة طبية مجانية بوحدة نجع الحي بالأشراف الشرقية التابعة لإدارة قنا الصحية الأربعاء والخميس المقبلين، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القرية والقرى المجاورة بشكل مجاني. وأوضح أنه يتم من خلال هذه القافلة الكشف على الحالات في عدد من التخصصات الطبية المختلفة تتضمن نساء وجلدية وباطنة وجراحة ورمد واطفال مؤكدا على أن توقيع الكشف وصرف العلاج سيكون مجانًا للجميع بالإضافة إلى إجراء التقارير اللازمة للعلاج والعمليات على نفقة الدولة في حالة الاحتياج لذلك. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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