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قصة صيدلى مات بكورونا بعد وفاة شقيقه ووالديه فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحزن سيطرت على صفحات السوشيال ميديا بعد إعلان وفاة الدكتور الصيدلى محمد الفنجرى جراء الإصابة بفيروس

 

 

المأساة في هذه القصة أن وفاته جاءت بعد عدة أسابيع من إعلانه وفاة والده في 28 أغسطس الماضي ثم والدته فى 6 سبتمبر وأخيه 9 سبتمبر الجارى وتوفوا جميعا بالفيروس نفسه وقبل وفاته بـ 7 ساعات 

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كتب على صفحته بالفيس بوك "إدعولى أنا بموت.. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله" ، الفنجري كان له مواقف إيجابية من بداية أزمة كورونا ورفض التنمر على المرضى 

وقدم لهم الدعم اللازم ، الصيادلة ودعوا صديقهم  "الفنجرى" بنشر عزاء والدعاء له

وذكر العديد من المواقف الإيجابية له معهم

ومع المرضى

 

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