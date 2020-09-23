شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين: كلمة الرئيس بالأمم المتحدة تأكيد على موقف مصر بخط سرت الجفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عرض وجهة نظر مصر فيما يتعلق بكل القضايا المهمة والمثارة، لكن العنوان الأبرز هو إعادة التأكيد فيما يتعلق بالموقف المصرى والأمن القومى المصرى بخط سرت الجفرة، وأن تجاوز هذا الخط يعنى أن مصر سوف تتدخل عسكريا، وهذا تأكيد فى غاية الأهمية، لأن البعض كان يظن أن هذا مجرد استهلاك داخلى، لكن ثبت اليوم أنه خط أصيل وموقف أصيل للأمن القومى المصرى.

وأضاف رئيس تحرير جريدة الشروق، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، على برنامج خبر اليوم، والذى يقدمه الإعلامية دينا زهرة على فضائية ON، أن هناك أيضًا نقطة مهمة وهى دعوة الأطراف الليبية إلى الحوار، خصوصا أنها تزامنت مع وصول خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطنى الليبى، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب.

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وأكد أن الموقف الأخر هو التأكيد المصرى الصارم فيما يتعلق بالإرهاب، ودعوة الأمم المتحدة بتحديد موقف فعال، وتنفيذه على أرض الواقع حتى لا يكون مجرد كلام مرسل.

وأشار إلى أن موقف مصر الخاص بالقضية الفلسطينية موقف شجاع، لأن مصر تعلن هذا الموقف منذ عام 1942، ومنذ قيام العصابات الصهيونية بالاستيلاء على الأراضى الفلسطينية فى 15 مايو 1948 وإعلان دولة إسرائيل.