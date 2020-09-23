شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوان ميكس كل حاجة والعكس.. وائل غنيم يستشهد بـ محمد مرسى للرد على دعوات الجماعة للتظاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تناقض واضح لجماعة الإخوان الإرهابية فى دعوتها للتظاهر فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي والآن، استعان الناشط السياسى وائل غنيم بمقطع فيديو من خطاب المعزول خلال فترة رئاسته للجمهورية، والتى كان يعلق فيه على الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عقب أحداث ستاد بورسعيد آنذاك، والتي ندد فيها بالمظاهرات التي أطلقها بعض الثوار آنذاك.

وحرص غنيم على التعليق على الخطاب صوتياً، للرد على كل أفراد الجماعات الإرهابية، الذين يطالبون بأعمال شغب في بعض المناطق، مطالباً إياهم الاستماع لخطاب رئيسهم الراحل الذى طالب رجال الشرطة والقوات المسلحة آنذاك التصدى للمشاغبين لعدم ترويع المواطنين.

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وظهر مرسى فى الخطاب، وهو يوجه الشكر لكل رجال وضباط الشرطة، الذين يتصدون لأعمال الشغب، التى شهدتها البلاد أنداك، مطالباً الشرطة بمواجهة أعمال الشغب بقوة وحسم، واصفًا الدولة بدولة القانون.

كما وجه مرسى الشكر لرجال القوات المسلحة التى انتشرت لحظة أعمال الشغب التى شهدتها البلاد في تلك الفترة، مطالباً جميع المؤسسات الشرطية تقديم المجرمين للعدالة، والتعامل بمنتهى الحزم والقوة على من يعتدى على أمان المواطنين وأرواحهم ومنشآت الدولة العامة والخاصة.

واختتم غنيم تعليقه على الخطاب بتوجيه رسالة لأفراد الجماعة الإرهابية للاستماع لخطاب رئيسهم المعزول الذى وصف فيه دعوات التظاهر بأعمال شغب وعنف غير مبرر.