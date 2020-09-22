شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يفتتح ميدان مصر بعد تطويره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفتتح اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، واللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد، ميدان مصر بمنطقة الزراير بحي الاربعين بعد الانتهاء من اعمال التطويرالتي تمت بالميدان.

وأكد المحافظ على رئيس حي الاربعين ورئيس حي السويس اهمية الحفاظ على الميدان والمسطحات الخضراء والجمالية التي تم انشاؤها بالمنطقة، مناشدا المواطنين أهالي الحفاظ على ماتم تطويره من ميادين وحدائق وشوارع مؤكدا على انها ملك لأهالي السويس.

واشار المحافظ إلى ان ميدان مصر بعد التطوير أصبح نموذجا جماليا على مستوي السويس سيراعي تنفيذه في العديد من الميادين في المرحلة القادمة.

واكد المحافظ ان السويس خلال هذه الفترة تشهد اعمال تطويرومشروعات كثيرة في مجال التنسيق الحضاري ورصف الطرق و27 مشروعا لدعم منظومة مياه الشرب والصرف الصحي وهناك مشروعين بالصرف الصحي لدعم منطقة عرب المعمل بحي عتاقة التي ستشهد اعمال رفع كفاءة للمرافق وتطويرورصف ضمن 15 منطقة غير المخططة على مستوي السويس.

يذكر ان الميدان لم يتم تطويره منذ سنوات طويلة وفي بداية عام 2020 تفقد محافظ السويس الميدان السابق واصدر تعليمات بازالة العشوائيات والاكشاك المخالفة والضريح الفاضي وازالة الزراعات العشوائية والتعديات، وتم اعداد تصميم يشمل التطوير والمحاور المرورية وبدأ العمل الفعلي منذ شهور قليلة ليصبح ميدانا محوريا يربط أحياء وشوارع السويس والاربعين.

يشمل التطوير أعمدة الانارة الديكورية، واسوار الحديدية الجمالية واعمال الانارة العامة ودهانات الاسوار والمسطحات الخضراء ومسلة فرعونية جمالية قاعدتها زهرة اللوتس، ومحاورمرورية محورية تربط بين شوارع حي الاربعين بحي السويس بمنطقة الملاحة والمحروسة والفرز وصلاح نسيم والجلاء والمدينة الرياضية وشارع النيل.

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رافق المحافظ في الجولة كلا من العميد ايهاب سراج الدين رئيس حي الاربعين وامل ابراهيم رئيس حي السويس والقيادات التنفيذية ومديري المديريات ورؤساء ومساعدي رؤساء الاحياء والادارات الهندسية وجهازالتجميل والحدائق والشركات المنفذة لاعمال تطوير الميدان والفنان محمد كامل والفنان ايمن موسي من ابناء السويس مصممي الشكل الجمالي لميدان مصر.

محافظ السويس يفتتح ميدان مصر

محافظ السويس يفتتح ميدان مصر