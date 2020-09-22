شكرا لقرائتكم خبر عن مناشدات رسمية لأهالي شبراخيت لإخلاء أراضي طرح النيل خشية فيضان محتمل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت في محافظة البحيرة المواطنين بسرعة إخلاء أراضي ومنازل طرح النهر من أي متعلقات تتعرض للتلف، وقررت عقد غرفة العمليات بالمركز تحسبًا لارتفاع منسوب المياه في النيل بفرع رشيد.

وأصدرت الوحدة المحلية بيانًا عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» أكد خلاله اللواء وحيد الحضرى، رئيس مركز ومدينة شبراخيت، على استمرار انعقاد غرفة العمليات بالمدينة والوحدات القروية لمتابعة الأحداث والتواصل مع غرفة العمليات المركزية، واتخاذ اللازم فور حدوث أي أمر طارئ.

ويأتى في البيان أن ذلك يأتى «بناءًا على توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باتخاذ كافة الاستعدادات تزامنًا مع احتمالية امرار تصرفات زائدة بنهر النيل، خلال الثلاثة أيام القادمة وما يتبع ذلك من ارتفاع مناسيب المياه في فرع رشيد وحدوث غمر لأراضى طرح النيل المحصورة داخل القطاع المائى».

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت جميع المواطنين المتواجدين على أراضى طرح النهر من صيادين أو أملاك أو حظائر مواشى أو منازل أو زراعات سرعة اخلاء كافة المبانى أو مزروعات الخاصة بهم من أي متعلقات يمكن ان تتعرض للتلف نتيجة غمر تلك المناطق بمياه النيل، وارتفاع مناسيب المياه أو الفيضان.

مناشدات حكومية لـ«أهالى شبراخيت» بسرعة إخلاء أراضى طرح النيل بسبب فيضان محتمل

مناشدات حكومية لـ«أهالى شبراخيت» بسرعة إخلاء أراضى طرح النيل بسبب فيضان محتمل

مناشدات حكومية لـ«أهالى شبراخيت» بسرعة إخلاء أراضى طرح النيل بسبب فيضان محتمل

مناشدات حكومية لـ«أهالى شبراخيت» بسرعة إخلاء أراضى طرح النيل بسبب فيضان محتمل

مناشدات حكومية لـ«أهالى شبراخيت» بسرعة إخلاء أراضى طرح النيل بسبب فيضان محتمل

مناشدات حكومية لـ«أهالى شبراخيت» بسرعة إخلاء أراضى طرح النيل بسبب فيضان محتمل

مناشدات حكومية لـ«أهالى شبراخيت» بسرعة إخلاء أراضى طرح النيل بسبب فيضان محتمل

مناشدات حكومية لـ«أهالى شبراخيت» بسرعة إخلاء أراضى طرح النيل بسبب فيضان محتمل

مناشدات حكومية لـ«أهالى شبراخيت» بسرعة إخلاء أراضى طرح النيل بسبب فيضان محتمل