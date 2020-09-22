شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سقوط «الصاروخ».. محافظ مطروح يقرر إيقاف «الملاهي» للتأكد من سلامة المعدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، خروج 8 حالات من المصابين في خادث سقوط لعبة «الصاروخ» بملاهى في المحافظة، بعد الاطمئنان على صحتهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، لافتاً إلى أن هناك حالتان إحداهم في مستشفى العلمين والأخرى بمستشفى سموحة، مازالا يتلقيان الرعاية الصحية.

وأضاف «شعيب» خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم إيقاف «الملاهى» بالمحافظة لحين التأكد من السلامة الفنية للمعدات والألعاب بها، مشدداً على أنه وجه بالإغلاق الكامل للملاهى لحين التأكد من سلامة ما بها من معدات.