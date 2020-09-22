شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القناة يستقبل وفدًا من بنك هيئة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس والدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أحمد لبيب رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك قناة السويس، وتامر أبوالحمد نائب رئيس القطاع ببنك قناة السويس، ونسمه الزيني، مدير تطوير الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة القناة.

تأتى الزيارة بهدف دراسة تفعيل شراكه بين الجامعة وبنك قناة السويس لتبني أفكار الشباب وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع.حضر اللقاء الدكتور أحمد جمال خطاب مدير نادي ريادة الاعمال ودعم الابتكار بالجامعة.

وقال دكتور احمد زكى إن الجامعة تفتح ابوابها لكل مؤسسات المجتمع لدعم الانشطة البحثية والعلمية بما يعود على منطقة القناة وسيناء التي تقع بها الجامعة بالخير.