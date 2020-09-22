شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تناقش زراعة أسطح مبانيها ضمن مبادرة «الجامعة صديقة البيئة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، إمكانية زراعة الأسطح الخاصة بمباني الحرم الجامعي للجامعة باستخدام الإمكانيات البسيطة المتاحة، وتطويعها بما يحقق الإستفادة القصوى، ويوفر التكاليف ويضفى على الأسطح شكل جمالي. جاء ذلك اليوم خلال إجتماع رئيس الجامعة مع مسئولي لجان مبادرة «الجامعة صديقة للبيئة» ووحدة الاستدامة، بحضور الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه، والدكتور حمدى محمود حسانين، مدير الوحدة ومنسق المبادرة.

وقال رئيس جامعة سوهاج إن الإجتماع جاء لمتابعة تنفيذ أنشطة مبادرة الجامعة صديقة البيئة، حيث تم استعراض كل معيار من معايير المبادرة وعرض الصورة النهائية لجميع المؤشرات والخصائص الواقعة تحت كل معيار، وذلك في ضوء عدد من المواصفات الفنية والمعايير التي وضعتها وزارة البيئة، لافتا إلى أن المعايير التي سوف تلتزم بها الجامعة هي «البنية التحتية والغطاء الأخضر، والعملية التعليمية والبحثية، والطاقة والتغير المناخي، وترشيد إستهلاك المياه، والمخلفات وإعادة تدويرها، والنقل والمواصلات».

حضر الإجتماع الدكتورة صباح صابر، منسق الأنشطة بالمبادرة، والدكتور أحمد عبدالرحيم، المشرف على كلية التكنولوجيا والتعليم، والدكتور عماد صموئيل، وكيل كلية التربية، والدكتور طلعت أحمد على، وكيل كلية الهندسة، والدكتور إسلام الشيخ، مدير إدارة المشروعات، والدكتور رأفت الخطيب، الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور شريف عبدالرحمن، أستاذ البساتين بكلية الزراعة، والدكتورة نوال عمر، بكلية التكنولوجيا والتعليم.