شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق ربيع: عبور 12 ماسورة عملاقة يثبت الجدوى الفنية والاقتصادية لقناة السويس الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت شركة PIPE LIFE NORGE والتوكيل الملاحي LETH EGYPT بأسمى معاني الشكر والتقدير للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ورجال إدارة التحركات والإدارات المعنية ممن شاركوا في نجاح هذه العملية الفريدة وغير المسبوقة في تاريخ القناة وللإشادة بجهود الهيئة والتسهيلات التي قدمتها لضمان نجاح عبور عدد 12 ماسورة عملاقة لشركة PIPE LIFE عبر قناة السويس بدلاً من اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر مبنى الإرشاد بالإسماعيلية، بحضور يحي المحجوب مدير إدارة الرئاسة بالهيئة، وقدم المهندس أحمد سليمان ممثلا عن شركة PIPE LIFE NORGE وكل من الأستاذ محمد سمير على رئيس مجلس إدارة التوكيل الملاحي LETH EGYPT، والأستاذ محمد مرزوق مدير التشغيل بالتوكيل، شهادة تقدير وخطابات شكر إلى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة.

وأعرب Sigmund Aandstad العضو المنتدب لمجموعة PIPE LIFE NORGE عن خالص اعتزازه وتقديره للتسهيلات التي قدمتها هيئة قناة السويس لضمان عبور المواسير بأمان وسلامة عبر القناة، مشيراً في هذا الصدد إلى المزايا العديدة التي طرحتها قناة السويس بدلا من الدوران حول طريق رأس الرجاء الصالح حيث وفرت القناة 30 يوما من زمن الرحلة، علاوة على كونها أكثر أمانا، وأقل عرضة لتقلبات الطقس السيئ وهو ما يجعلها الخيار الملاحي الأمثل فيما بعد لحركة نقل الشحنات إلى العملاء بمنطقة الشرق الأوسط والهند وبنجلاديش وغيرها من دول جنوب شرق آسيا والصين.

وعبر ممثلو التوكيل الملاحي LETH EGYPT عن اعتزازهم وتقديرهم للتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس، آملين في فتح آفاق جديدة للتعاون خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع أن نجاح عملية عبور المواسير لقناة السويس بهذه الأبعاد غير المسبوقة يعد إنجازا جديدا يعزز من ثقة المجتمع الدولي في قدرة القناة على تقديم الخدمات الملاحية المختلفة للعملاء، ويثبت بما لايدع مجالا للشك الجدوى الفنية والاقتصادية لقناة السويس الجديدة التي نجحت في زيادة قدرة القناة على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة وسمحت بعبور تجارب فريدة وغير تقليدية لم تكن تعبر من قبل.

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