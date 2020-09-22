شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام 2020-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتاديبية، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد عبدالتواب محمد موسي عضو المجلس الخاص- نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحاكم الادارية والتاديبية، على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتاديبية للعام القضائي 2020/2021، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتاديبية التي عقدت الثلاثاء.

وأكدت الجمعية العمومية على ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة في حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضماناً لسلامة الجميع.

وقد تضمنت الحركة القضائية تشكيل واختصاصات ومواعيد انعقاد المحاكم الإدارية والتاديبية في العام القضائي 2020/2021، وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز العالية التي تم تحقيقها خلال العام القضائي الحالي، ويهيئ للسادة المستشارين أعضاء المحاكم إنجاز المهام المنوطة بهم في تحقيق العدل وإعلاء الحق، ويسهم في سرعة الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة.

وصرح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجس الدولة والمتحدث الرسمى، ان رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، اشاد خلال الجمعية العمومية التي انعقدت اليوم، بالانجاز القضائي الذي حقته المحاكم الإدارية والتأديبية طوال العام 2019-2020، والذي يعتبر إنجازا متميزًا، واضاف الامين العام لمجلس الدولة، ان جميع رؤساء الدوائر وجميع الأعضاء، تعهدوا لرئيس المجلس ببذل مزيد من الجهد في العام القضائي الجديد لاستكمال مسيرة النجاح والتميز الذي اعتاد مجلس الدولة ان يقدمها لجميع المتقاضين.