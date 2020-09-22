شكرا لقرائتكم خبر عن «نبذ التعصب».. ندوة تثقيفية ضمن فعاليات معسكر إعداد القادة بجامعة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد معسكر إعداد القاده الفوج الثانى عشر لليوم الثالث على التوالى بجامعة قناه السويس أنشطة متنوعة برعاية ومتابعة الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال دكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، إن المعسكر يرسخ قيم الإنتماء للوطن والإلتزام بالاخلاق والتقاليد الجامعية بالاضافة إلى التنافس الايجابى خلال الأنشطة والرياضات المختلفة وذلك من أجل الارتقاء بطلاب الجامعة بإعتبارهم سفراء لكلياتهم وجامعتهم في المجتمع.

كانت الفعاليات بدأت بتحية العلم وطابور عرض لطلاب الكليات المشاركة إلى جانب عقد ندوه طبية يحاضر بها الدكتور محمد جوده البقري مدرس تمريض باطنى وجراحى بكلية التمريض ودارت المحاضره حول مبادئ الاسعافات الأولية ،وإنعاش القلب الرئوي،وكيفيه التعامل مع الجروح والنزيف ،الكسور ،بالاضافه إلى حالات التسمم والحروق، واستمرت الأنشطة بندوات تثقيفية نظمتها إدارة النشاط الثقافى بإشراف مروة عدلى مدير الإدارة.

وعقدت ندوة بعنوان «نبذ التعصب» بإستضافه الكابتن حسين على موسي الحكم الدولى والمحلل الرياضى ويحاوره جمال مسعود رئيس إذاعة القناة والطالبة اية عبدالمنعم بالمركز الإعلامى بالجامعة وحديث حول كيفية التخلص من التعصب الرياضى وخلق روح المنافسة الإيجابية وتقبل النتائج بروح رياضية، بالإضافة إلى عقد ندوة أخرى للشيخ محمد ممتاز بمنطقة الوعظ بالإسماعيلية لسماع إستفسارات الطلاب وتلقى الفتاوى الدينية وذلك في حوار مفتوح مع طلاب المعسكر بمسرح رعاية الشباب.

يأتى المعسكر بإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعه، وإشراف عبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعايه الشباب ومديرى الإدارات واتحاد طلاب جامعه قناه السويس وفريق متطوعى جامعه القناة SCUV.

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