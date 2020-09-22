شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الأقصر»: انطلاق حملة تطعيم الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عاطف احمد على، مدير الطب البيطري بمحافظة الأقصر، انطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية، وحمى الوادي التصدع وترقيم وتسجيل للثروة الحيوانية لعام 2020 على ان تستمر على مدار شهر وتتضمن تطعيم كافة المواشى بمراكز ومدن المحافظة.

واوضح مدير الطب البيطري بالأقصر ان هذه الحملة تعد من اهم حملات التطعيمات خلال الفترة الحالية لرفع مناعة المواشى قبل بدء موسم الشتاء وخاصة بعد توقف اعمال التطعيم خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى ان التطعيمات تقدم مقابل اجور رمزية وأن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها، أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتحصين وترقيم الحيوانات من بيت إلى بيت.

واضاف ان مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من اخطر الامراض التي تؤثر على صحة الحيوان وتهدد الثروة الحيوانية لذا يهيب بمربى المواشى تقديم الحيوانات الخاصة بهم للتطعيم باللجان المنتشرة بجميع انحاء المحافظة لضمان الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجياتها.

من جهته، اشاد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بجهود مديرية الطب البيطري في اعمال التحصين واعمال التوعية للمواطنين بخطورة الأمراض والأهمية القصوى للتحصين وترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية.