شكرا لقرائتكم خبر عن «النمنم»: جهد وتميز شخصية هيكل ساهموا في قربه من الرئيس جمال عبد الناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن الموهبة والمجهود والظرف العام بحدوث ثورة 1952 ساهموا في نجاح الكاب الراحل محمد حسنين هيكل، وفي هذا الوقت أصبح العالم كله يركز على المنطقة العربية، وكان هناك اهتمام كبير بما يجري ويحدث في مصر.

وأضاف الكاتب حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن قسم الحوادث من أهم الاقسام الموجودة في الصحافة، خاصة أنها ترصد خلل المجتمع، ولكن إذا مارس بحرفية ونزاهة.

وأكد وزير الثقافة السابق، أن جهد وتميز شخصية هيكل ساهموا في قربه من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وان حلمي سلام رئيس تحرير جريدة المصور كان أكثر المقربين بالرئيس جمال عبدالناصر، وإحسان عبدالقدوس وغيرهم، ولكن هؤلاء الصحفيين لم يكونوا يفهموا «عبدالناصر» جيدا.

وأشار إلى أن العلاقة تطورت بين هيكل وعبدالناصر في الستينات، لافتاً إلى أن مجموعة الصحفيين بدأوا يتساقطوا واحد تلو الأخر، واكتملت الحلقة بالقاء القبض على مصطفى أمين عام 1956، وكان بينهما كيمياء إنسانية ساهمت في قربهم من بعض.