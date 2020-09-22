شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون جنيه حدًا أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بدء إجراء انتخابات مجلس النواب على 284 مقعدًا بالنظام الفردى و284 في القوائم خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر لتصويت المصريين بالخارج، فيما تتم عملية التصويت داخل البلاد في 24 و25 أكتوبر المقبل.

وحددت المادة 19 من قانون مجلس النواب الصادر في 2014 آليات الدعاية الخاصة بالعملية الانتخابية وشروط الإنفاق، حيث نص على أن يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وجاء في الفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة 25 الخاصة بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية، أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليونى جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويسرى ذلك على المرشح الفردى، ويضاعف المبلغ المشار إليه بالنسبة للقائمة التي قبلت المنافسة في الانتخابات.

ونصت المادة 26 على أنه للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعى مصرى، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أي شخص أو حزب عن اثنين في المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية. ويُحظَر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المرشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع، وتحدد اللجنة العليا الإجراءات التي تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.

ونصت المادة 27 على أن يُشتَرط لقبول أوراق الترشيح أن يقوم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة العليا، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وعلى البنك والمرشح إبلاغ اللجنة العليا أولاً بأول بما يتم إيداعه وقيده في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها.

ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب، وتتولى اللجنة العليا توزيع الرصيد المتبقى في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم وذلك وفق الإجراءات التي تحددها. فيما جاء في المادة 28 أن يلتزم كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية.

على صعيد متصل شهدت لجان تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب في المحافظات، الثلاثاء، حالة من الهدوء في سادس أيام تلقى طلبات الترشح، وتوافد عدد محدود من راغبى الترشح وسط إجراءات وقائية احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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في الإسكندرية، وصل عدد من تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية إلى ١٧٠ مرشحا محتملا. على مدار ٦ أيام منذ فتح باب التقدم.

وفى القليوبية، ارتفع عدد المرشحين إلى 188 بعد قبول طلبات 16 مرشحا جديدا، وفى المنوفية، تقدم 3 مرشحين جدد بأوراقهم، ووصل إجمالى عدد المرشحين إلى 122، وفى الشرقية، بلغ إجمالى المرشحين الراغبين في الترشح 222 شخصا.