شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تشكر المواطنين على تعاونهم في ملف التصالح مع مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توجهت محافظة الأقصر بالشكر والتقدير للمواطنين على حسن تعاونهم والإقبال المتزايد بمختلف المدن والوحدات القروية لتقديم طلبات التصالح. وأوضخ مجلس مدينة الأقصر أن توجيهات رئيس الجمهورية والقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار بالنسبة للقرى والنجوع والعزب لتصبح 50 جنيه للمتر السكني، يشمل العزب والنجوع التابعة للقرى داخل المراكز، وأن بعض المناطق التي تحمل مسمى نجع داخل مدينة الاقصر لا تعامل نفس المعاملة، حيث أن تلك النجوع تتبع المدينة طبقا للتخطيط العمراني، وتخضع لقرار محافظ الأقصر بتخفيض سعر المتر في مدن المحافظة بنسبة 50% من أصل مبلغ التصالح بالقرار رقم 35 لسنة 2020. وتناشد محافظة الأقصر المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء قبل إنتهاء المهلة المقررة بتاريخ 30 سبتمبر 2020. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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