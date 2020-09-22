شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مميزات لمنصة «التعلم عن بعد» لجميع طلاب الجامعات المصرية (رابط التسجيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الأعلى للجامعات تدشين رابط منصة التعليم عن بعد لجميع طلاب الجامعات المصرية.

وجاء تدشين منصة التعلُم عن ُبعد في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عُقد السبت الماضى، بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، تم فيه الإعلان عن الإطلاق التجريبي لمنصة التعلم عن بعد لجميع الجامعات المصرية.

وتم إطلاق المنصة بالتعاون مع كل من شركة مايكروسوفت العالمية وBlue Cloud لتطوير البرمجيات، وذلك بمشاركة مدير عام مايكروسوفت مصر ميرنا عارف، وعدد من المسؤولين بالشركة. تُعد منصة التعلم عن بعد أول منصة رقمية من نوعها لتقديم كافة الخدمات التعليمية، مع وضع آليات تتماشي مع سياسة نظام التعليم الهجين المزمع تنفيذه في الجامعات بدءا من العام الدراسي الجديد.

مميزات المنصة:

1- تتيح المنصة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب التواصل من مكان واحد ضمن تجربة واحدة آمنة.

2- تُمكن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من خلال برنامج Microsoft Teams من توحيد اتصالاتهم.

3- بناء غرف دراسية تعاونية تساهم في تشكيل بيئات تعليمية تتسم بكونها فعالة وعصرية للطلاب.

4- تتكامل مع الجداول الدراسية بكل كلية ووجود آليات لإثبات الحضور والانصراف وعدد الساعات التعليمية المنفذة من قبل كل عضو هيئة تدريس والطلاب.

5- تتيح المنصة أيضا تفعيل حسابات Office 365 لجميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للاستفادة بجميع التطبيقات والخدمات التي توفرها شركة مايكروسوفت.

استعدادًا للعام الدراسي الجديد ولتمكينهم من تحقيق أفضل ما لديهم بشكل ميسر وآمن.

شروط تفعيل الحسابات الخاصة بـ Office 365 وتنزيل البرامج والتطبيقات المختلفة.

أولًا: الحصول على الإيميل الجامعي الخاص بك @Edu من خلال إدارة تكنولوجيا المعلومات داخل الكلية.

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ثانيًا: والدخول على موقع portal.office.com

ثالثًا: ثم التسجيل بالإيميل الجامعي.

رابط منصة التعلم عن بعد لجميع طلاب الجامعات المصرية

رابط تدشين حساب Office 365 اضغط هنـــــــــــا

رابط منصة الجامعات المصرية للتعليم عن بعد اضغط هنــــــــــــا

يُذكر أن الدراسة ستبدأ بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021

وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتي الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.