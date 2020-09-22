شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مصر عملت على مكافحة مظاهر العنف ضد المرأة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدستور المصري يضمن الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية لكافة أطياف الشعب المصري، خاصة المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال السيسي، خلال إلقائه كلمة مصر اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ذكرى تأسيسها الـ75، إن الدستور المصري ولى اهتمامًا خاصًا بالمرأة وأوضاعها، تجلى ذلك في زيادة نسبة تمثيلها في البرلمان وجميع المناصب الحكومية، مشيرًا إلى أنه عمل جاهدًا لمكافحة مظاهر العنف ضد المرأة.
على صعيد آخر أعرب السيسي عن استيائه من استمرار بعض الدول في خرق بعض القوانين والقرارات التي تقرها جمعية الأمم المتحدة بعدم تنفيذها، وذلك دون محاسبة أو وجود رقيب على تصرفاتها.
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