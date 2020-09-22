شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: الرئيس السيسي يضع ملف سد النهضة أمام مسؤولية العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق فهمي، أستاذ علوم سياسية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع ملف سد النهضة أمام مسؤولية العالم كله، وأن موقف الاتحاد الأفريقي سيكون من المفترض تحويله إلى مجلس الأمن، مؤكدا أنها قضية مرتبطة بالأمن الإقليمي كله.

وأضاف طارق فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي كرر كلمة أزمة كورونا حوالي 8 مرات، فيروس كورونا 11 مرة، وأن الأمة المصرية موقفها ثابت وراسخ تجاه قضية سد النهضة.

وأشار إلى أن الجانب التركي عمل مسارات بديلة مع الجانب الروسي، وحدد الرئيس السيسي أسس التفاوض ارتكاز على مبادرة «إعلان القاهرة»، لافتاً إلى أن هناك تحديد للأولويات خاصة مع دول الجوار، ودعمه لليبيا في الحرب على الإرهاب.

وأوضح أستاذ علوم سياسية، أنه بعد أيام من المعاهدة الإماراتية، وبالتزامن مع زيارة الرئيس السيسي إلى الأردن والتي قال حينها أن مصر موقفها ثابت وداعمة للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن زيارة حفتر وعقيلة صالح إلى القاهرة مهمة جداً لأنه جاء بعد التحرك الثنائي في المغرب، فالجميع يعود إلى القاهرة ولأن الحل يأتي من القاهرة خاصة أنها مركز الحركة، والقاهرة بطبيعتها هي التي تجمع كل الأطراف.