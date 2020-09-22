شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الشعب المصري قلق بشأن «سد النهضة».. ومفاوضاتنا مع إثيوبيا لم تسفر عن النتائج المرجوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الشعب المصري قلق بشكل بالغ حول مشروع سد النهضة، الذي تشيده جارة على نهر منح مصر الحياة منذ آلاف السنين.

وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ75، عبر الفيديو كونفرانس، مساء الثلاثاء: «أمضينا مفاوضات مضنية مع إثيوبيا والسودان، سعيا للتواصل لاتفاق ينظم عملية ملء وتشغيل السد ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية وصون مصالح مصر المائية وضمان حقها في الحياة».

وتابع قائلًا: «إن مصر خاضت جولات متعاقبة من المفاوضات المكثفة وبذلت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية جهودا مقدرة لتقريب رؤى الدول الثلاث، خضناها بكل صدق بمبادرة من رئيس وزراء السودان ومن بعدها في الجولات التفاوضية التي رعتها جنوب إفريقيا رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي، إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن النتائج المرجوة منه».

وشدد على أن «نهر النيل ليس حكرا لطرف، ومياه النيل ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء».