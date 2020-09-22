شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الشعب الفلسطيني مازال يتطلع لأبسط الحقوق الإنسانية وهو العيش في دولته المستقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي المجتمع الدولي إلى تفعيل التزامه بتحقيق السلام والتصدى للإجراءات التي تقتطع الأرض من تحت أقدام الفلسطينيين. وقال السيسي، في كلمته أمام الجمعية لعامة للأمم المتحدة الـ75، مساء الثلاثاء، أن «الشعب الفلسطيني مازال يتطلع لأبسط الحقوق الإنسانية وهو العيش في دولته المستقلة». وأكد أنه «يجب تقديم الدعم للدول النامية خصوصا الأفريقية لمواجهة كورونا». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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