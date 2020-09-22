شكرا لقرائتكم خبر عن الترجمان: الميليشيات المحيطة بالسراج لا تريد إنشاء دولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، إن زيارة حفتر وعقيلة صالح إلى القاهرة لا أراها جديدة، ولكن توقيتها هو ما يدعونا أن نقف أمامه، للحديث عن الاجتماع السابق لهما في مصر ونتج عنه المبادرة المصرية «إعلان القاهرة».

وأضاف خالد الترجمان، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أنه مازال هناك من يتشبث بنهب المال العام

وأوضح أن نتائج هذه الزيارة ستكون مؤثرة، ولابد أن تنطلق الخطوة الأولى من الدولة المصرية، لافتاً إلى أن ما قاله السراج يرد فيه على نفسه لأن هذه الاستقالة موضوع مستقبلي، وهذا تحصيل حاصل، ولابد أن يحدث تفاهم بينه وبين السلطة التنفيذية الجديدة.

ونوه بأن هذا نوع من التلاعب، ولكن ظهور أحمد المعيطي على الساحة السياسية خلط الأوراق في طرابلس، وأن الميليشيات المحيطة بـ السراج لا تريد إنشاء دولة.