شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: سرعة الإنترنت تضاعفت ونسعى لتحسين الخدمة مع بداية الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه منذ عام 2019 تتقدم مصر في المركز العالمي والأفريقي في سرعة الإنترنت، وستشهد الشهور القادمة تقدما أكثر في هذا المجال، حيث تم البدء في المرحلة الثانية من تطوير تلك المنظومة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى هي التي سمحت لتحمل الضغوط الكبيرة على شبكة الإنترنت، وتستهدف المرحلة الثانية ليس فقط السرعة ولكن تغطية لعدد أكبر من المواطنين وتقديم خدمة إنترنت أفضل.



وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج مساء dmc، الذى يذاع على قناة dmc: "نحن مقبلون على العام الدراسي الجديد، ولا بد من إعداد البنية المعلوماتية للأعداد الكبيرة التي من المتوقع أن تدخل على الشبكة في نفس الوقت، حيث إن سرعة الإنترنت وساعات الذروة تضاعفت مع بداية المرحلة الثانية من الخطة".

وقال وزير الاتصالات: "المبادرة بناة مصر الرقمية موجهة لحديثي التخرج من كليات الهندسة، حيث يتخصص الطلبة في واحدة من 4 تخصصات وهي الأكثر طلبا في سوق العمل الحالي والمستقبلي وينتهي بعد مرور عام، ويحصل على شهادة بذلك، ويحصل الطالب على 440 ساعة من تعلم العديد من المهارات الفنية والقيادية التي يتطلبها سوق العمل، وذلك من خلال الشركات الدولية المرموقة في هذا المجال، ويتاح للطلاب المشاركين في المبادرة التدريب في الشركات الكبرى، ونتفق مع تلك الشركات لاستيعاب تلك الأعداد من الطلاب من أجل مشروعات التخرج الخاصة بهم، وتقوية اللغة الإنجليزية وإتقانها حتى يدعم الطالب قدرته".