شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى أمام الأمم المتحدة: لم نتاجر أو نبتز ولم نقصر فى أداء واجبنا الإنسانى إزاء 6 ملايين لاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أننا دون متاجرة أو ابتزاز لم نقصر أبدا فى أداء واجبنا الإنسانى إزاء نحو ستة ملايين مهاجر ولاجئ ممن اضطروا لمغادرة بلادهم بسبب الحروب والأزمات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة وتستضيفهم مصر حاليا على أرضها وبين شعبها حيث يتمتعون بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة للمصريين دونما أى عون أو دعم يعتد به من شركائنا الدوليين رغم الأهمية التى يعلقونها على حقوق هؤلاء المهاجرين.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسى أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة

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