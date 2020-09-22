شكرا لقرائتكم خبر عن المقاول الهارب محمد على فى آخر ظهور من داخل أحد الملاهى الليلية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر فيه المقاول محمد علي، في أحد الديسكوهات بإسبانيا، يأتى هذا مع تكرار دعواته للشباب المصريين للتظاهر ضد الدولة المصرية، وذلك نقلا عن موقع العربي الحديث. وليس من الجديد قضاء محمد علي، خلال وجوده في إسبانيا الوقت داخل الملاهى الليلية، بينما في وقت فراغه يحرض المصريين على التظاهر من خلف الشاشات ويتحدث عن الفقراء والغلابة الذين لا يعلم عنهم شيئاً.

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