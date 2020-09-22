شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور أحمد عكاشة: كورونا سيصيب العالم بأمراض نفسية لا حصر لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسى:" إن مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق الاجتماعي هو أفضل الألقاب التي أحبها"، جاء ذلك في الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى، بعنوان "الشخصية المصرية وما اعتراها من تغيرات"، والتى تنظمها لجنة الإعلام بالمجلس، ومقررتها الدكتورة درية شرف الدين.

وأضاف أحمد عكاشة أن "كورونا ستخلف أمراضا نفسية لا حصر لها، بسبب الحظر الذي حدث، وستصبح الروح المعنوية منخفضة، كما أن كورونا تصيبنا بالتصحر العاطفي"، موضحا أن وجود الزوج والزوجة معا فترة أطول له تأثير سلبى.

وتحدث أحمد عكاشة عن الرضا النفسي وأهميته الكبرى ويحدث ذلك من الأسرة والأصدقاء وليس الأموال،

مضيفا: "يجب ألا نشاهد أخبار كورونا بكثرة، لقد أصبحنا نعانى من كورونا فوبيا".

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وتابع أحمد عكاشة أن الأخلاق والضمير شيء واحد تقريبا، فالأخلاق والقيم موجود في الفص الأمامي للمخ وهو غير موجود في الحيوانات، ومن يقوم بتصرفات غير سليمة، وكان هناك رئيس سابق لمصر لديه ورم في الفص الأمامي، وأجرى عمليات، وبالتالى كانت تصرفاته غير سليمة.

وأضاف الدكتور أحمد عكاشة أن الحيوان لا يقتل أى حيوان من نفس جنسه، الإنسان وحده هو من يفعل ذلك، وتابع: "ولو دارون موجود حاليا كان سيغير كلامه، حول فكرته بأن الإنسان أفضل من الحيوان لأن ذلك غير حقيقي".

ولفت عكاشة إلى أن "أكثر من يقتلوا بعضهم العرب والمنتمين للإسلام، القتل فكر ضلالي، ونحن نعالج في العلوم النفسية أنواع من الضلالانت منها الضلال الديني".

وتابع أحمد عكاشة: "خلقنا الله بأمزجة مختلفة، من المزاج القلق الخائف وهي من نراها أكثر في شعور الأمهات، ونوع آخر هو المزاج الاكتئاب، والمصري بطبيعته يميل لذلك ونراه فيما يتعلق بمراسم الموت، وهناك المزاج النوباتي، صاحب النوبات، وهناك المزاج الانبساطي، وعلينا أن نفكر أن الموت بأنه راحه، ولاشيء من يمنح الحياة معناها سوى الحب".