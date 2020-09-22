شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج "كلاب تميم" يتصدر تريند تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى أحمد موسى، إن هاشتاج "كلاب تميم" يتصدر تريند تويتر، مشيراً إلى أن التريند تأخر بعض الوقت بسبب وجود هاشتاجات كثيرة.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، أنه يريد أن يستمر الهاشتاج وقتاً كبيراً، مشيراً إلى أن أبواق قناة الجزيرة مطاريد من بلادهم.

وذكر موسى، أن الإعلام والشعب المصرى لن يسمحا بإسقاط الدولة المصرية، مردفاً: "قناة الجزيرة الإرهابية لم تقترب من الحديث عن المظاهرات الإيرانية، ومصر ينزل فيها شوية عيال يقولك أهى مصر، لا يا حبيبى متقدرش على مصر، إحنا كشعب وإعلام هنوريكم، أنتوا مفكوش راجل، وتميم واللى مشغلكم يا مأجورين".

وكان المقاول الهارب محمد على قد عاد للظهور مرة ثالثة، بعدما أعلن اعتزاله من قبل العمل بالسياسة، وخاصة بعد فشل دعواته التحريضية من قبل، عاد ليهاجم الدولة المصرية بتحريض سافر من قبل جماعة الإخوان الإرهابية وأكاذيب جديدة، من أجل إثارة الفوضى في البلاد، ودعا إلى الخروج فى مظاهرات يوم 20 سبتمبر لم يستجب لها أحد ليؤكد حجم الفشل الذى تعيشه الجماعة الإرهابية .