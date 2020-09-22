السيسي: مصر حققت معدلات إيجابية للنمو رغم أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأجندة الدولية لحقوق الإنسان تحظى بأهمية متزايدة لما لها من أثر مباشر على تعزيز بناء الإنسان وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له والحفاظ على حقوقه ضمانا لتمتعه بحياة كريمة وللتعامل مع التحديات التى تواجهه على كافة المستويات وهو ما يعضد فى الوقت نفسه استقرار المنظومة الدولية.

وأضاف السيسي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، الثلاثاء، لقد شرعنا فى تعزيز مسيرتنا فى مجال حقوق الإنسان على كل الأصعدة: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية إيمانا منا بضرورة التكامل بينها فى ظل ما تضمنه الدستور المصرى وتعديلاته من مواد تضمن الحقوق والحريات وحقوق الأجيال القادمة، ومجلس الشيوخ ودوره فى دعم النظام الديمقراطى، وتكفل للمرأة بتمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية، حيث يخصص لها ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد بمجلس النواب، فضلا عن تنظيم عمل مؤسسات الدولة وأجهزتها والفصل بين السلطات وتكريس مبدأ تداول السلطة.

وتابع: " تعددت أوجه العمل على تعزيز المواطنة وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز لأى سبب، إلى جانب جهود تمكين المرأة المصرية ومكافحة مظاهر العنف ضدها بكافة أشكاله، والدعوة لتجديد الخطاب الدينى وتأكيد حرية العقيدة، واضطلاع الدولة ببناء دور العبادة دون تفرقة، فضلا عن تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة، والاستثمار فى الشباب لاسيما من خلال إدماجهم فى عملية صنع القرار وإقامة حوارات مباشرة معهم من خلال منتديات الشباب الدورية وتنفيذ مبادرات تدريب وتأهيل الشباب للمشاركة الفعالة فى العمل العام.

وأكد الرئيس أنه على الصعيد الاقتصادى واتساقا مع المنظور الشامل لرؤية "مصر 2030"، فالحق أنه لولا الدعم الذى أولاه شعب مصر إلى مؤسسات الدولة لما كان ممكنا اجتياز المراحل الصعبة والمضنية لبرنامج الإصلاح الهيكلى، والذى كان لنجاحه إسهام كبير فى تحصين الاقتصاد وتحجيم خسائره جراء جائحة فيروس "كورونا"، كما أننا من بين عدد قليل من الدول التى استطاعت تحقيق معدلات إيجابية للنمو رغم الجائحة بالإضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عشـرين عاما.