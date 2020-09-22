بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة مصر أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر للرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر الرابط التالي:

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