نشرة الحوادث.. تغريم مجدي عبدالغني وفتوى قضائية بفضل الموظف "مدمن المخدرات"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

فتوى مجلس الدولة: الفصل النهائي للموظف الذي يتعاطى مخدرات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إنهاء خدمة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة رهين بثبوت إدمانهم لهذه المواد وعدم جدوى شفائهم من الإدمان، وذلك بعد استنفاد إجازاتهم المرضية وتقرير عدم لياقتهم الصحية، بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص دون إخلال بحق الجهة الإدارية في مساءلتهم تأديبيًّا عن واقعة تعاطي المخدرات.

القبض على المتهمين بالتعدي على سيارة شرطة بالبدرشين

أكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "العناصر المشاغبة" التي حاولت التعدي على سيارة الشرطة بقرية "أبو راجون" في البدرشين.

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محكمة الجنح تغرم مجدي عبد الغني ٤٠٠ ألف جنيه

قضت محكمة جنح الدقى، بتغريم مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، 100 ألف جنيه وكفالة 2000 جنيه في القضية المقيدة برقم 12058 سنة 2020، على خلفية عدة دعاوى قضائية رفعها ضده عدد من الورثة، اتهموه فيها بالامتناع عن سداد حصتهم من الميراث.

٥٠٠ متر من اللهب.. حريق في أشجار نخيل بالهرم

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الثلاثاء، حريقا اندلع في أشجار نخيل بشارع الهرم.

سر انتحار طالب شنقا في البدرشين

انتقلت قوات الشرطة بقيادة العميد حسام لافي والعقيد محمد عبد الشكور، إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة "م.إ." طالب في العقد الثاني من العمر، مشنوقا، ويرتدي ملابسه كاملة.