ضبط متهم بالتنمر على فتاة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة التنمر على فتاة بسوهاج. رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تنمر أحد الأشخاص على إحدى الفتيات وركلها بقدمه أثناء سيرها بالطريق العام بدائرة قسم شرطة جرجا. وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمديرية أمن سوهاج وأسفرت جهوده عن أن الواقعة تعود ليوم 20 من الشهر الجارى، وأن المجنى عليها (طالبة 20 سنة)، وأن مرتكب الواقعة عامل أمكن ضبطه. ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وكشف كافة صور الخروج على القانون.

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