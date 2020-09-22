بالفيديو.. مصادرة 25 ألف كتاب دراسي بدون تفويض في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: صادرت مباحث المصنفات، 25 ألفا و560 نسخة كتاب دراسى عربى وأجنبى وأغلفة كتب داخل مطبعة بعين شمس. وتبين أن المضبوطات بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية. وتم ضبط المدير المسئول عن المطبعة لمخالفته حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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