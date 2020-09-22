محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: وجهت الأدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملات تفتيشية بالاشتراك مع الجهات المعنية؛ لضبط كافة صور الغش التجاري، والخروج على القانون، والإضرار بصحة المواطنين ومخالفة قانون البيئة على مستوى الجمهورية. وكللت الجهود بضبط 360 طن أعلاف وأسمدة زراعية مغشوشة داخل مصنع ومخزن بدون ترخيص، و172 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل 4 مصانع ومخزن بكفر الشيخ. وشملت الجهود ضبط 3 أطنان مخلفات طبية خطرة داخل محرقة مستشفى بكفر الشيخ؛ لتخزينها وتداولها بطريقة غير آمنه مخالفة قانون البيئة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. "المسطحات" تصادر 172 طن مواد غذائية فاسدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.