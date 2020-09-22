"عايز أجيب تليفون".. سر انتحار طالب شنقا في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رغبة جامحة سيطرت على صاحب الـ17 ربيعا في اقتناء هاتف محمول دفعته لطرق باب إحدى مكاتب منح القروض أملا في مساعدته لكن ون جدوى لينهي حياته بطريقة مأساوية.

بداية الواقعة تعود إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله بقرية ميت رهينة مركز البدرشين.

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انتقلت قوات الشرطة بقيادة العميد حسام لافي والعقيد محمد عبد الشكور، إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة "م.إ." طالب في العقد الثاني من العمر، مشنوقا، ويرتدي ملابسه كاملة.

تحريات الرائد محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين، ومعاينة الأدلة الجنائية استبعدت وجود شبهة جنائية، وتبين بالفحص واستجواب أسرة المتوفى أنه أقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية بعد فشل محاولاته لشراء هاتف محمول.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.