شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تبدأ التحقيق مع المتهمين بإثارة الشغب وتحطيم سيارة شرطة في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة بدأت التحقيق مع 25 متهمًا بإثارة الشغب والفوضى والتعدي على سيارة شرطة في البدرشين بمحافظة الجيزة. وأفادت المصادر بأن المتهمين جميعهم من أبناء القرية، وجرى ضبطهم وتحريز فيديو ظهروا فيه خلال ارتكاب جريمة تحطيم سيارة الشرطة. كان مصدر أمني صرح بإلقاء القبض على «العناصر المشاغبة» التي حاولت التعدي على سياره الشرطة بقرية «أبوراجون» في البدرشين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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