شكرا لقرائتكم خبر عن 128 مرشحًا يقدمون أوراقهم لخوض الانتخابات البرلمانية في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت لجنة تلقي أوراق المرشحين لمجلس النواب عن جميع دوائر محافظة المنوفية استقبال أوراق المرشحين لمجلس النواب في محكمة شبين الكوم الكلية، حيث تقدم 6 مرشحين جدد عن عدد من دوائر المنوفية.
وارتفع عدد المتقدمين بأوراقهم للجنة الانتخابات في المنوفية إلى 128 مرشحا حتى الآن.
وأكد الدكتور هاني فهمي، مدير القومسيون الطبي بمحافظة المنوفية، أن المستشفيات المحددة للكشف على مرشحي مجلس النواب في محافظة المنوفية، مازالت تستقبل جميع من يرغب في إجراء الكشف الطبي للترشح لانتخابات مجلس النواب، موضحا أن 230 مرشحا محتملا لمجلس النواب قاموا بإجراء الكشف الطبي كشرط من شروط الترشح، مؤكدا أنه يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية مع جميع المتقدمين لإجراء الكشف الطبي.
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