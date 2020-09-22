شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة الإعلانات غير المرخصة والعشوائية في حي العرب ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عادل عبدالفتاح، رئيس حي العرب ببورسعيد، اعمال إدارة الاشغالات بحملة مكبرة بنطاق الحى بالتنسيق مع إدارة الكهرباء متابعة محمد خلف سكرتير الحى وقيادة محمد الجيار مدير الاشغالات والفريق المعاون له، لإزالة جميع الإعلانات المخالفة وغير المرخصة وغير الحضارية التي لم تسدد المستحقات المالية في التوقيتات المحددة.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد كبير من الإعلانات المخالفة بشوارع الحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإزالة الإعلانات، مع استمرارا عمل اللجنة المشكلة للتأكد من إزالة جميع الإعلانات المخالفة.