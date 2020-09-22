شكرا لقرائتكم خبر عن صالون ثقافي لكاثوليك المنيا تحت عنوان «أنا وطاقاتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظم المركز الثقافي الكاثوليكي بالمنيا، تحت رعاية وحضور الأنبا بطرس فهيم، مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، صالونه الثقافي العشرون، تحت عنوان «أنا وطاقاتي». تحدث المشاركون عن تأثير الإنسان وتأثره والطاقات الإيجابية والسلبية وقدرات الإنسان المدفونة ووعيه بنفسه وبالآخرين، حضر الصالون نخبة من مثقفي المنيا والفنانين. وأكد الأنبا بطرس فهيم، مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، أن الرسالة العامة للمركز الثقافي الكاثوليكي بالمنيا هي الإنسان وكل إنسان من أجل الإنسان، وأيضا خلق بيئة ناضجة لتبادل الثقافات ومعرفة التوجهات الفكرية المختلفة وقبول الآخر. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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