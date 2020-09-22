شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء تركيا السابق يدعو أنقرة لإبرام اتفاق مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا رئيس «حزب المستقبل» التركي، أحمد داود أوغلو، الثلاثاء، إلى إبرام اتفاقية منطقة اقتصادية خالصة بين أنقرة والقاهرة، مشيرا إلى امتلاك بلاده أطول شريط ساحلي على البحر المتوسط بين بلدان المنطقة.

وقال داود أوغلو، الذي شغل منصب رئيس وزراء البلاد سابقا، إنه «يجب إبرام اتفاقية منطقة اقتصادية خالصة بين تركيا ومصر، فالسبيل لتجنب خريطة إشبيلية هو إبرام تلك الاتفاقية»، مؤكدا أهمية التمسك بالدبلوماسية، حسبما نقلت وكالة «الأناضول».

من جانبه، اقترح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، «عقد مؤتمر إقليمي حول الأزمة في شرق المتوسط»، مجددا استعداد بلاده للحوار مع اليونان لخفض التوترات المتعلقة بالتنقيب التركي عن مصادر الطاقة هناك والرفض اليوناني لذلك.