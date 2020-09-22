مكتبة الإسكندرية تتسلم 5 بوابات تعقيم مهداة من «أسمنت العامرية»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، وفدا من شركة أسمنت العامرية بحضور سليم عبدالقادر، المدير التنفيذي للشركة، لاستلام ٥ بوابات تعقيم مهداه إلى المكتبة.

وجه الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، في بداية كلمته الشكر إلى شركة أسمنت العامرية على الإهداء المُقدم منها إلى المكتبة، مشيدًا بالدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة، ومتمنيًا أن يكون هذا التعاون مثال للمؤسسات الأخرى لتقوم بمثل هذا الدور.

وأكد «الفقي» لى ضرورة وجود تعاون وعلاقات مثمرة بين مختلف المؤسسات الخاصة والمؤسسات الثقافية، لأنه سيعمل في النهاية على خدمة المجتمع وإثراء الحياة الثقافية المصرية، مشيرًا إلى الدور التنويري الذي تقوم به مكتبة الإسكندرية، قائلاً «نبذل جهدنا للعمل على دعم الروح المصرية.

من جانبه، قال سليم عبدالقادر، إنه بدأ العمل في مدينة الإسكندرية منذ 4 سنوات وهي مدينة جميلة تشبه جنوب أفريقيا، وكانت مكتبة الإسكندرية هي أول المعالم التي زارها في المدينة، مشيرًا إلى أنه يشعر بالسعادة لأن تكون منتجات الشركة البسيطة الأساس للعديد من المعالم التاريخية مثل هذه المؤسسة العريقة.

مكتبة الاسكندرية تتسلم ٥ بوابات تعقيم مهداة من "أسمنت العامرية"

مكتبة الاسكندرية تتسلم ٥ بوابات تعقيم مهداة من "أسمنت العامرية"

مكتبة الاسكندرية تتسلم ٥ بوابات تعقيم مهداة من "أسمنت العامرية"