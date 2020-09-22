شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مستقبل وطن يتصدر ترشيحات النواب فى الإسكندرية.. و«النور» لم يترشح أحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل ساعات من غلق باب التقديم الترشح لانتخابات النواب بالإسكندرية بدأت تظهر ملامح الخريطة الانتخابية لمرشحى الأحزاب حيث تصدرحزب مستقبل وطن قائمة الترشحات لمجلس النواب المقبل ودفع بعدد 15 مرشحا محتملا حتى الآن بالدوائر المختلفة فيما لم يتقدم حزب النور بأى مرشحين.

وجاء توزيع مرشحى حزب مستقبل وطن بالنسبة لدوائر الاسكندرية كالاتى: 4 مرشحين بدائرة المنتزة، 3 مرشحين بدائرة الرمل، مرشح واحد بدائرة العطارين، مرشح واحد لدائرة سيدى جابر، مرشحين بدائرة محرم بك، 4 مرشحين بدائرة الدخيلة.

أما حزب النور فقد تعرض لخسارة فادحة في انتخابات الشيوخ التي انتهت جولة الإعادة بها منذ ايام إذ خرج من السباق صفر اليدين حيث دفع الحزب بعدد 3 مرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ إلا أن الثلاثة لم يستطيعوا الفوز باى مقاعد.

فيما يدرس الحزب حتى الآن الدفع بكلا أحمد الشريف وأحمد خليل نائبيه السابقين في البرلمان المنقضى لخوض الانتخابات المقبلة بالدائرة السادسة.

من جانبه قال عبدالله بدران، أمين عام حزب النور بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم الإعلان عن أسماء مرشحي الحزب بالمحافظة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠. وأضاف «بدران» في بيان رسمي نشر على موقع الحزب بمواقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، أنه سيتم الإعلان عن مرشحى الحزب في حينه.

وكان المستشار محمد المشد رئيس محكمة الاسكندرية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخبات بالاسكندرية أعلن، أن عدد المرشحين المحتملين حتى الآن بلغ 177 مرشحًا في 6 أيام، وذلك بعد ما تقدم 128 مرشحًا في اليوم الأول و9 مرشحين في اليوم الثاني، و14 مرشحًا في اليوم الثالث، و11 مرشحا في اليوم الرابع، و6 مرشحين في اليوم الخامس 9 مرشحين في اليوم السادس.

Advertisements

وأشار «المشد» أن المحكمة بدأت في استقبال طلبات المرشحين المحتملين، لافتا إلى أنه تم التشديد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يستمر فتح باب التقديم حتى 23 سبتمبرالجاري. وبدأت محكمة الإسكندرية الابتدائية، في تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب، الخميس الماضي، وشهدت توافدا وزحاما من المرشحين الذين حضروا صحبة أنصارهم وسط إجراءات أمنية واحترازية تحسبا لانتشار الفيروس المستجد.