شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة» تكرم عددًا من الصحفيين المتميزين في تغطية انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة احتفالية، الثلاثا، لتكريم عدد من الصحفيين الذين وقع عليهم الاختيار لتميزهم في التغطية الصحفية في انتخابات الشيوخ.

وأعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبدالصادق الشوربجي، تكريم مجموعة من الصحفيين لتميزهم في التغطية الصحفية، للذين تم اختيارهم من قبل لجنة تقييم وتطوير الأداء المهني برئاسة الدكتورة فاطمة سيد أحمد بشأن الأداء الصحفي المتميز أثناء انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وذلك في إطار خطة الهيئة الوطنية للصحافة لدعم وتشجيع شباب الصحفيين.