شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التنسيق بجامعة المنوفية بدأ اليوم قبول أوراق الطلاب ذوى الإحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أن مكتب التنسيق بصالة كلية الحقوق بمجمع الكليات بالجامعة بدأ اليوم الثلاثاء ٢٢ سبتمبر استقبال أوراق الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الفنية لعام ٢٠٢٠، وينتهى قبول الأوراق الخميس الموافق ٨ أكتوبر القادم، من التاسعة صباحا وحتى الثالثة يوميا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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