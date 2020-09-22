شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يبحث مع رئيس قطاع الرعاية الأساسية تعظيم دور «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وفداً من وزارة الصحة برئاسة الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بالوزارة، والدكتور سمير الديري مساعد القطاع، وفي حضور الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتورة شيرين صلاح مديرة الرعاية الأساسية، وذلك في مستهل زيارة الوفد لمتابعة المبادرة الرئاسية 100 صحة، وعدد من الملفات الهامة الخاصة بالقطاع.

وناقش محافظ بني سويف الموقف التنفيذي للمبادرة التي تنفذها وزارة الصحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة ،مؤكدا على أهمية المبادرة التي يتم والتي تتنوع خدماتها في مجالات: التوعية والتثقيف الصحي، الكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهري.

تطرق الاجتماع لمناقشة الأهداف المشتركة بين المحافظة ووزارة الصحة في مجال تعظيم دور وحدات الرعاية الأساسية ومكاتب الصحة في تقديم خدمة صحية مناسبة وتفعيل دورها في الجانب الوقائي والصحة العمومية، مؤكدا على أن تنفيذ المبادرات الصحية في الوحدات الصحية ينمي دورها في الدفع بجهود الدولة للنهوض بالقطاع الصحي من منطلق أنه من القطاعات ذات الأولوية.

Advertisements

وتمت مناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في القطاع الصحي، ضمن خطة الدولة في هذا المجال، وآليات الدفع ببعض الموضوعات والملفات التي تسعى المحافظة من خلال التعاون مع وزارة الصحة لتذليل كافة المعوقات والدفع بها قدما.

وتطرق اللقاء لمناقشة خطة المحافظة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا، ودور قطاع الرعاية الأساسية، حيث أكد المحافظ على أن كافة القطاعات والأقسام الطبية بالمحافظة تعمل في تكامل وبروح الفريق الواحد في هذا المجال،مؤكدا على أن الرعاية الأساسية كانت ومازالت في مقدمة جيش مصر الأبيض في مواجهة تداعيات الأزمة.

وعقب اللقاء توجد الوفد لمتابعة أعمال القافلة الطبية بقرية نعيم مركز بني سويف ضمن مبادرة 100 مليون صحة، حيث تواجد وكيل وزارة الصحة ووفد الصحة على رأس الفريق الطبي بالوحدة الصحة والفريق الطبي المتنقل، الذي قام بالكشف على المواطنين بالمنازل، وتوفير العلاج بالمجان.