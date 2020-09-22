شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول الأسبق: مصر أحرزت هدف عالمي بطريقة ميسي وصلاح في مجال الغاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن مصر أحرزت هدف عالمي بطريقة ميسي ومحمد صلاح بتوقيع اتفاقية منتدى غاز شرق المتوسط.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، مصر قطعت الطريق على كل الدول الطامحة في منافسة مصر في مجال الغاز، فتحويل المنتدى لمنظمة يجعل القرارات ملزمة وتأخذ الطابع الرسمي.
وتابع أن مصر تبنت مبادرة منتدى غاز شرق المتوسط بنجاح سياسي كبير وسيصبح المنتدى بمثابة التحجيم لأي بلطجي في المنطقة، مشيرا إلى أن تركيا لا تستطيع المنافسة بأي حال من الأحوال سواء من الناحية العسكرية أو الفنية.
وأشار إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك شبكة مواسير ومحطات إسالة والوحيدة المؤهلة لتصبح مركز إقليمي للطاقة.
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