شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروعات خدمية فى 3 مراكز بالشرقية بتكلفة 534 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتسعي جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد، وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها .

أضاف محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة، دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات، مشيرا إلى أنه جاري تنفيذ 270 مشروع بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليار و106 مليون جنيه، منها 6 مشروعات خدمية بمراكز ومدن القرين، ومنشأة أبوعمر، وصان الحجر، بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والأبنية التعليمية، والطرق، والكهرباء بتكلفة بلغت 534 مليون و500 ألف جنيه.

أوضح محافظ الشرقية أنه المشروعات الجاري تنفيذها بتلك المراكز،شملت مشروع صرف صحي يضم محطتي معالجة ورفع بطاقة 10/15 ألف م3 / اليوم بمدينة منشأة أبوعمر، وبتكلفة مالية بلغت 150 مليون جنيه، ومشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي صان الحجر لتعمل بطاقة 10 الاف م3 / اليوم، وبتكلفة مالية بلغت 365 مليون جنيه، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم حفاظا على البيئة والصحة العامة لأهالي القرية .

ولتخفيف الكثافة الطلابية بالمدارس والقضاء على نظام الفترتين، أوضح محافظ الشرقية، أنه جاري إنشاء مشروعين بقطاع الأبنية التعليمية بمدينتي القرين ومنشأة أبوعمر بتكلفة مالية بلغت 11 مليون و800 ألف جنيه، شملت مشروع إنشاء مدرسة حسن إبراهيم العمدة للتعليم الأساسي بمدينة القرين، لإضافة 11 فصل وبتكلفة 6 مليون و900 ألف جنيه، ومشروع إنشاء مبني إدارة منشأة أبوعمر التعليمية بتكلفة 4 مليون و900 ألف جنيه.

أوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ مشروع رصف ورفع كفاءة طريق أولاد صقر صان الحجر بطول 2 كم، وبتكلفة 7 مليون و690 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء محطة محولات صان الحجر المتنقلة والتي تعمل بجهد 220/66/11 ك.ف، بهدف تخفيف الأحمال وتحسين مستوي الخدمة والعمل على استقرار التيار الكهربي.

أشار المحافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من مشروع توسعة 22 فصل دراسي بالمدرسة الثانوية الصناعية بمدينة القرين ،بتكلفة 11 مليون و800 ألف جنيه.

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