الخليج 365: "سلفا كير" يدعو السيسى للمشاركة فى توقيع اتفاق السلام بـ "جوبا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة من سلفا كير رئيس جنوب السودان، للمشاركة في توقيع اتفاق السلام، إضافة إلى قرارات الحكومة التي أصدرتها في اجتماعها الأخير.

واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. الرئيس يستقبل وزير الاستثمار ومستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية.. "سلفا كير" يدعو السيسى للمشاركة فى توقيع اتفاق السلام بـ "جوبا"

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