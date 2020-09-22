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التعليم تحدد غدا أخر موعد لتسجيل امتحان Est لطلاب الدبلومة الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق الدورة الأولى من امتحان الـ EST لطلاب الدبلومة الأمريكية أيام 28 و29 سبتمبر2020، و إتاحة التسجيل من خلال الرابط  https://est.moe.gov.eg/.

 

امتحان EST، إلكتروني تم إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان الـ SAT و الـACT ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر، حيث تشمل مجموعات تقييمات EST على EST I و EST II والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات الـ SAT، ويعقد الامتحان في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية. 

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