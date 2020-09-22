شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد غدا أخر موعد لتسجيل امتحان Est لطلاب الدبلومة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
امتحان EST، إلكتروني تم إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان الـ SAT و الـACT ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر، حيث تشمل مجموعات تقييمات EST على EST I و EST II والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات الـ SAT، ويعقد الامتحان في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.
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